Roma Municipio IV: Fd'I, prosegue disfatta 5 stelle, Raggi in caduta libera

- "La presidente del Municipio IV Della Casa ha dichiarato di 'aver dato il meglio di sé', ma vista la sfiducia presentata e votata dalla sua stessa maggioranza...immaginiamo abbia dato il meglio del peggio". È quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, i consiglieri comunali Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni, Rachele Mussolini della lista civica 'Con Giorgia'. "Si chiude anche questa brutta parentesi - aggiungono gli esponenti Fd'I - che segue la disfatta già avvenuta in altri tre municipi grillini. I pentastellati naufragano tra faide interne e incapacità politico-amministrativa. La sindaca Raggi è ormai in caduta libera, a conferma che con l'improvvisazione non si governa Roma". (Com)