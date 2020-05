Secondo Netanyahu la formazione del governo è un'opportunità per promuovere pace e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La formazione del nuovo governo in Israele è un’opportunità per promuovere la pace e la sicurezza sulla base delle intese concordate con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in occasione della presentazione del piano di pace per il Medio Oriente “Peace to prosperity”. Lo ha detto il primo ministro israeliano uscente, Benjamin Netanyahu, nel corso di un punto stampa congiunto con il segretario di Stato statunitense, Mike Pompeo, a Gerusalemme. Il premier uscente ha manifestato il suo apprezzamento per la visita di Pompeo in Israele nel pieno della pandemia Covid-19. Netanyahu ha sollecitato, inoltre, la necessità di rafforzare la cooperazione sia per contrastare il ruolo dell’Iran nella regione, sia per combattere la diffusione della Covid-19. Da parte sua, il capo della diplomazia statunitense ha affermato che la campagna per ridurre le risorse dell'Iran potenzialmente usate per "danneggiare Israele e altri paesi" ha "dato i suoi frutti e ha avuto successo". Pompeo ha evidenziato, inoltre, che gli ayatollah hanno cercato di lanciare una campagna di terrore globale mentre il popolo iraniano è stato particolarmente colpito dal coronavirus.Pompeo e Netanyahu hanno discusso anche della cooperazione per combattere il coronavirus. Il premier israeliano ha affermato: "La cosa più importante è generare tali informazioni e quindi condividerle". Da parte sua, il capo della diplomazia di Washington ha elogiato la "tecnologia e le competenze mediche israeliane", sottolineando la possibilità di cooperazione tra Stati Uniti e Israele per salvare vite umane. Israele è “un ottimo partner, condivide informazioni, a differenza di altri paesi che offuscano e cercano di nascondere tali informazioni”, ha affermato Pompeo riferendosi alla Cina. A proposito della presenza di Pechino in Israele, il segretario di Stato ha annunciato: “Parleremo anche di quel paese".Secondo quanto reso noto dall'emittente televisiva “Channel 13”, alla vigilia della visita del segretario degli Stati Uniti, Israele starebbe rivalutando l’offerta di una società legata alla Cina, la Hutchison, per la costruzione di un impianto di dissalazione, il Sorek 2, nel kibbutz Palmachim, a sud di Tel Aviv. "Gli statunitensi hanno inviato messaggi in modo gentile ed educato, ma ovviamente vogliono che riesaminiamo la partecipazione della società cinese alla gara", ha detto a “Channel 13” un funzionario israeliano. Nell'ottobre 2019, dopo tre anni di intense pressioni da parte di Washington, preoccupata per la portata degli investimenti cinesi in Israele, Gerusalemme ha annunciato che istituirà un comitato consultivo per controllare gli investimenti stranieri. Il comitato consultivo sarà guidato dal ministero delle Finanze e "esaminerà gli aspetti di sicurezza nazionale nel processo di approvazione degli investimenti esteri". (Res)