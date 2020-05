Fase 2: De Petris (Leu), su ripartenza sport procedere con estrema prudenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice di Liberi e uguali, Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto, a margine dell'informativa del ministro dello Sport al Senato, ha sottolineato: "Io sono una tifosa ma credo che il governo faccia bene a procedere con prudenza estrema. Non possiamo e non dobbiamo dimenticare i danni gravissimi prodotti dalla partita Atalanta-Lecce. La sicurezza - ha sottolineato - resta la priorità assoluta anche nel calcio e negli allenamenti, che devono rispettare il protocollo fissato dal governo. Come tutti, è necessario che anche lo sport e il calcio si uniformino alle indicazioni del Comitato tecnico scientifico". (Com)