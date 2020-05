Speciale difesa: Iraq, ucciso militare a Kirkuk in attacco Is e tre morti a Falluja

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate irachene hanno annunciato l’uccisione di un militare a Kirkuk, a nord di Baghdad, a seguito di un attacco dello Stato islamico (Is) e la morte di tre militari a Falluja, nella provincia occidentale sunnita dell'Anbar. Lo riferisce l'agenzia stampa irachena "Ina". Un membro della 45esima divisione di fanteria dell'esercito iracheno è stato colpito dal fuoco aperto dall'Is nel governatorato di Kirkuk. Tre militari - incluso un membro delle forze antiterrorismo - sono rimasti uccisi e quattro civili feriti in un attacco terroristico a Falluja, nel governatorato dell'Anbar. Benché ne sia stata annunciata nel 2017 la sconfitta in Iraq, lo Stato islamico ha ripreso con decisione la propria attività nel paese, spingendo l'esercito di Baghdad e le Forze della mobilitazione popolare (Pmu) sciite ad avviare numerose operazioni antiterroristiche. (Res)