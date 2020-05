Speciale difesa: Russia, rientrato dall'Italia il settimo aereo con i medici militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'aeroporto Chkalovsky di Mosca è atterrato il settimo velivolo IL-76 delle Forze aerospaziali russe, con medici militari che hanno operato in Italia nella lotta contro il coronavirus. Tutto il personale è stato sottoposto alle misure sanitarie obbligatorie all'arrivo. Per oltre un mese e mezzo, i medici militari russi hanno effettuato la disinfezione su un'area complessiva di oltre un milione di metri quadrati in Lombardia e hanno ispezionato strutture mediche in numerosi comuni della regione. Nell'ospedale da campo allestito a Bergamo, i medici militari russi hanno collaborato con i colleghi italiani alle cure per i pazienti affetti da Sars-Cov2. (Res)