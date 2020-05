Speciale difesa: Penisola coreana, due bombardieri strategici Usa sorvolano l’area

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due bombardieri strategici statunitensi B-1B hanno sorvolato la Penisola coreana dopo essere decollati dalla base aerea Usa di Guam. Lo riferisce l’agenzia di stampa sudcoreana “Yonhap” citando le informazioni riportate dal sito web specializzato “Aircraft Spots”. I due velivoli militari sono transitati per lo spazio aereo della Corea del Sud e del Giappone e hanno sorvolato il Mar cinese orientale prima di far ritorno alla base. Non è tuttavia chiaro a che ora sia avvenuta l’operazione. Non è la prima volta che gli Stati Uniti inviano sulla Penisola coreana aerei militari per operazioni di ricognizione o di addestramento o in risposta a provocazioni della Corea del Nord. In mattinata altri due aerei da ricognizione – un RC-135W Rivet Joint e un RC-12X Guardrail – avevano sorvolato la città di Seul e il porto di Incheon, in Corea del Sud, secondo quanto reso noto dalle autorità locali. Gli Usa dispongono di quattro bombardieri B-1B e di circa 200 militari presso la base aerea Andersen a Guam. (Res)