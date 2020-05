Speciale difesa: Lavrov, laboratori biologici Usa nei pressi dei confini con Russia e Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I laboratori biologici statunitensi, la maggior parte dei quali sarebbero stati create sotto gli auspici del Pentagono, si trovano lungo il perimetro dei confini della Federazione Russa e vicino ai confini della Cina. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, a seguito dell'incontro in videoconferenza del Consiglio dei ministri degli Esteri della Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco). "Abbiamo ripetutamente richiamato l'attenzione sulla situazione associata alla creazione ed allo sviluppo di laboratori biologici. La maggior parte di essi sono sotto l'egida del Pentagono. Gli Stati Uniti ne stanno effettivamente creando in tutto il mondo, incluso nello spazio Sco, nello spazio post-sovietico. E questi laboratori sono abbastanza densamente creati lungo il perimetro dei confini della Federazione Russa e, di conseguenza, vicino ai confini della Cina", ha detto Lavrov. Gli Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai cercheranno congiuntamente risposte alle sfide associate alla pandemia di coronavirus, ha affermato il capo della diplomazia di Mosca. Secondo il ministro, la pandemia ha un impatto significativo sull'intero sistema di relazioni internazionali. "E la situazione attuale è, ovviamente, una seria sfida per ogni Stato, e per le strutture interstatali. Tra di esse, ovviamente, si pone una sfida per l'Organizzazione di Shanghai", ha concluso Lavrov. (Rum)