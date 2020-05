Roma Municipio IV: Rampelli (Fd'I), per M5s un disastro annunciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stanno cadendo una alla volta tutte le presidenze a 5 Stelle dei municipi della Capitale. Un disastro annunciato. È quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fd'I. "Appello agli elettori 5 Stelle -aggiunge Rampelli - avete scelto in buona fede un partito che non è stato capace di dare una forma alle vostre speranze. I partiti italiani nazionali approfittino di questo vuoto pneumatico per dare a Roma gli strumenti per una rinascita attraverso una nuova forma giuridica, nuove riforme e nuove competenze. Non c'è più tempo".(Com)