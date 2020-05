© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turchia: Cavusoglu accusa Emirati di seminare caos con interventi in Libia e Yemen - Il ministero degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, ha accusato gli Emirati Arabi Uniti di portare il caos in Medio Oriente tramite i loro interventi in Libia e Yemen. Lo riferisce il quotidiano turco "Daily Sabah" citando un'intervista televisiva rilasciata da Cavusoglu. Quest'ultimo ha dichiarato che Emirati, Egitto e altri paesi non meglio specificati "stanno tentando di destabilizzare l'intera regione", aggiungendo: "Se mi si chiede chi sta destabilizzando l'area e seminando caos, direi senza nessuna esitazione Abu Dhabi". Il ministro ha aggiunto che gli Emirati "sono senza ombra di dubbio la forza che ha destabilizzato la Libia e distrutto lo Yemen". Cavusoglu ha anche stigmatizzato il sostegno emiratino ad Al Shabab in Somalia, contrapponendole all'impegno turco nel paese africano con una base militare e l'addestramento delle forze di sicurezza locali. Le accuse di Cavusoglu arrivano dopo che ieri, 12 maggio, il dicastero degli Esteri turco ha condannato la dichiarazione di Emirati Arabi Uniti, Egitto, Francia, Grecia e Cipro sulle attività di Ankara nel Mediterraneo. "La nota dei ministri degli Esteri di Egitto, Emirati, Grecia, Francia e Cipro sul bacino del Mediterraneo è la prova della politica dei doppi standard adottati da questi paesi", ha spiegato il ministero degli Esteri di Ankara. "La Turchia ha contrastato i calcoli di questi paesi per sabotare la stabilità nella regione e sostenere i golpisti", ha aggiunto il dicastero, in riferimento al supporto fornito al generale Khalifa Haftar, comandante dell’Esercito nazionale libico che assedia Tripoli dal 4 aprile 2019. In una precedente dichiarazione congiunta, Egitto, Grecia, Cipro, Francia e Emirati Arabi Uniti avevano condannato fermamente ciò che hanno definito come "intervento militare turco in Libia" e le attività "illegali" della Turchia nel Mediterraneo. (segue) (Res)