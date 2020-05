I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele-Usa: Pompeo accusa l'Iran di fomentare il terrore invece di contrastare coronavirus - Il segretario di Stato Usa, Michael Pompeo, ha accusato oggi l'Iran di aver usato le sue risorse per "fomentare il terrore" anche mentre la sua popolazione affronta la pandemia di coronavirus. Parlando al suo arrivo all’aeroporto di Tel Aviv in occasione della sua visita in Israele, Pompeo ha dichiarato: "Anche durante questa pandemia gli iraniani stanno usando le risorse del regime di ayatollah per fomentare il terrore in tutto il mondo, anche quando il popolo iraniano sta lottando così intensamente". (segue) (Res)