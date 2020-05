© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Yemen: esercito sventa attacco Houthi e uccide capo locale a Baydha - Le forze dell'esercito yemenita hanno risposto all'attacco del gruppo Ansar Allah, meglio noto come Houthi, sul fronte di Qaniya, a nord della provincia di Al Bayda nel centro dello Yemen. L'ufficio stampa dell'esercito yemenita ha citato il comandante della 117esima Brigata di fanteria, il generale Ahmed al Naqh, affermando che "le forze dell'esercito nazionale hanno respinto un attacco della milizia Houthi in due aree del fronte di Qaniya". L’alto ufficiale ha sottolineato che le forze armate stavano monitorando tutti i movimenti e l'assembramento di forze della milizia Houthi avvenuto nei giorni scorsi. Il generale Al Naqh ha confermato che le milizie Houthi hanno subito pesanti perdite di vite e equipaggiamenti durante le battaglie, osservando che le forze armate sono state in grado di recuperare quantità di armi e munizioni. Precedentemente, fonti militari hanno confermato all'emittente televisiva satellitare "Al Araibya" che decine di esponenti della milizia Houthi, tra cui comandanti di campo, sono stati uccisi durante le violente battaglie sul fronte di Qaniyah. Tra i morti si contano il colonnello Said Abu Idris, il colonnello Abdullah al Abadi, i due leader Fahd Wajihuddin e Abdul Majeed Ali al Marwai. (segue) (Res)