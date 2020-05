© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tlc: Germania, accordo nel governo su sicurezza 5G - Dopo mesi di acceso dibattito e acute divisioni, il governo federale ha raggiunto un accordo sui requisiti per la realizzazione della rete 5G in Germania. È quanto reso noto oggi dal ministero dell'Interno tedesco. Come riferisce il quotidiano “Frankfuter Allgemeine Zeitung”, la disputa all'interno dell'esecutivo guidato dal cancelliere Angela Merkel si concentrava sull'esclusione delle aziende di telecomunicazione cinesi dallo sviluppo del 5G tedesco, anche se non vi sono prove di spionaggio o sabotaggio da parte delle imprese. Gli Stati Uniti accusano, infatti, Huawei e Zte di svolgere attività di spionaggio per la Cina e hanno chiesto agli alleati di vietarne l'ingresso nelle rispettive reti 5G. Per la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il compromesso raggiunto dal governo federale combina “requisiti tecnici di sicurezza con un diritto di veto politico”. Nel progetto di legge per la sicurezza della tecnologia dell'informazione 2.0, viene previsto l'obbligo di certificazione per “tutti i componenti della rete centrale” 5G. Il ministero dell'Interno di Berlino ha il diritto di verificare se gli interessi pubblici prevalenti, in particolare le preoccupazioni in materia di politica di sicurezza, siano in contrasto con la partecipazione di un'azienda. Tale previsione vale sia qualora a rilasciare la certificazione è l'Ufficio federale per la sicurezza delle informazioni (Bsi) sia quando la licenza viene emessa dalle autorità di un altro Stato membro dell'Ue. Inoltre, le imprese che intendono entrare nel 5G tedesco dovranno fornire una dichiarazione di affidabilità. Tale previsione si applica a tutte le aziende, non soltanto a quelle cinesi. Viene quindi accolta la posizione di Mekel, da sempre contraria a una “legge Huawei” che riservasse un trattamento speciale a questa società. (segue) (Res)