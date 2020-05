© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Orban declina l'invito di Sassoli a discutere al Parlamento europeo della legge sui poteri speciali - Il primo ministro ungherese, Viktor Orban, ha risposto al presidente del Parlamento europeo (Pe), David Maria Sassoli, declinando l'invito a partecipare al dibattito del 14 maggio del Pe sulla normativa emergenziale approvata in Ungheria per fronteggiare l'epidemia di coronavirus e sul suo impatto sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali. Secondo l'agenzia di stampa "Mti", il portavoce di Orban, Bertalan Havasi, ha ribadito che il premier ha delegato al ministro della Giustizia, Judit Varga, il compito di presentare al Parlamento europeo il punto di vista del suo governo. Orban spiega di essere impegnato nella lotta contro la diffusione del coronavirus e ha chiesto a Sassoli di garantire a Varga l'opportunità di partecipare al dibattito in seduta plenaria. (segue) (Res)