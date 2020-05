© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Polonia: Camera bassa approva nuova proposta di legge su voto alle presidenziali - Il Sejm, la Camera bassa del parlamento polacco, ha approvato la nuova proposta di legge avanzata dal gruppo parlamentare di Diritto e giustizia (PiS) in merito alle modalità di svolgimento del voto alle elezioni presidenziali. Il testo, presentato al Sejm nella serata dell'11 maggio, è stato approvato con 244 voti a favore, 137 contrari e 77 astensioni. Approvati sono stati anche 21 emendamenti al testo originale. Una precedente proposta di PiS, approvata il 6 aprile, stabiliva che lo svolgimento delle presidenziali sarebbe avvenuto esclusivamente mediante voto per corrispondenza, alla luce del rischio connesso all'epidemia di coronavirus. Quest'ultima proposta reintroduce invece il voto ai seggi e al contempo ammette per gli elettori la possibilità di chiedere di votare per corrispondenza. La nuova normativa reintegra inoltre le competenze della Commissione elettorale statale (Pkw), menomate dall'art. 102 della legge approvata il 16 aprile 2020 per quanto riguarda la preparazione e la stampa delle schede elettorali. (segue) (Res)