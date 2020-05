© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ue: Eurostat, a marzo produzione industriale crolla dell'11,3 per cento in zona euro - A marzo 2020, le misure di contenimento della diffusione di Covid-19 hanno avuto un impatto significativo sulla produzione industriale che è diminuita dell'11,3 per cento nell'area euro e del 10,4 per cento nell'Unione europea a 27, rispetto a febbraio 2020. In Italia la diminuzione è stata del 28,4 per cento. Questi i dati di Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Unione europea. A febbraio 2020, la produzione industriale è diminuita dello 0,1 per cento nella zona euro ed è rimasta stabile nell'Ue. A marzo 2020, rispetto a marzo 2019, la produzione industriale è diminuita del 12,9 per cento nell'area euro e dell'11,8 per cento nell'Ue. Nell'area euro a marzo 2020, rispetto a febbraio 2020, la produzione di beni di consumo durevoli è diminuita del 26,3 per cento, i beni strumentali del 15,9 per cento, i beni intermedi dell'11 per cento, l'energia del 4 per cento e i beni di consumo non durevoli dell'1,6 per cento. Nell'Ue, la produzione di beni di consumo durevoli è diminuita del 23,8 per cento, i beni strumentali del 15,1 per cento, i beni intermedi del 9,9 per cento, l'energia del 3,5 per cento e i beni di consumo non durevoli dell'1,2 per cento. Tra gli Stati membri, le maggiori diminuzioni della produzione industriale sono state registrate in Italia (-28,4 per cento), Slovacchia (-20,3 per cento) e Francia (-16,4 per cento). Gli aumenti più elevati sono stati osservati in Irlanda (+15,5 per cento), Grecia e Finlandia (entrambi +1,9 per cento) e Lituania (+0,7 per cento).Beb (segue) (Res)