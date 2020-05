© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spagna: premier Sanchez tratta con Ciudadanos per nuova estensione stato d'emergenza - Il leader del partito spagnolo Ciudadanos, Ines Arrimadas, non esclude un futuro appoggio alla proroga dello stato di emergenza. Arrimadas e il primo ministro Sanchez hanno aperto nelle scorse ore un negoziato per la nuova estensione dello stato di emergenza, che nelle intenzioni del governo dovrebbe prolungarsi fino alla "nuova normalità" prevista per metà giugno. Secondo quanto riportato dal quotidiano "La Vanguardia", tuttavia, Sanchez avrebbe evitato di comunicare ad Arrimadas che si tratterebbe di un prolungamento di un mese e non di 15 giorni. "Non ho garantito nessun appoggio ma siamo disposti al dialogo", ha assicurato il leader di Ciudadanos. Arrimadas ha dichiarato inoltre che la conversazione avuta con il primo ministro spagnolo è stata un'occasione per discutere delle richieste di Ciudadanos per il mantenimento dello stato di emergenza. Già nel voto della scorsa settimana, con il quale è stato prolungato lo stato d'emergenza fino a fine maggio, Ciudadanos ha garantito al governo i voti necessari per l'approvazione. (Res)