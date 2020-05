I fatti del giorno - Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lavoro: Lamorgese, serve punto equilibrio tra esigenze mercato e dipendenti - L’obiettivo che ci prefiggiamo è il raggiungimento di un punto di equilibrio che, con il concorso di tutti gli interlocutori istituzionali, garantisca le esigenze del mercato del lavoro e la sicurezza dei lavoratori. Così il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, durante il question time di stamattina al Senato. Rispondendo ad una domanda sui possibili effetti dell’emergenza sanitaria con riferimento alle condizioni degli stranieri già presenti in Italia, e alla conseguente richiesta di un provvedimento straordinario che consenta la loro regolarizzazione e l’emersione dal lavoro nero, il ministro ha sottolineato che “già in passato sono state emanate specifiche disposizioni di legge in questo senso” ribadendo l’importanza di “tutelare la salute e la legalità”. L’esperienza maturata con i provvedimenti normativi adottati a partire dai primi anni 2000, ha aggiunto, ha visto “platee differenziate perché i requisiti di volta in volta richiesti riguardavano diverse tipologie di stranieri e rapporti di lavoro”. “Abbiamo lavorato per mettere a punto un’ipotesi di intervento normativo che consenta a chi è impiegato, o lo è stato, in maniera irregolare in settori come l’agricoltura di concludere un contratto di lavoro subordinato: la nostra intenzione, soprattutto in questo contesto emergenziale, è garantire la dignità delle persone, la sicurezza sanitaria e le esigenze del mercato del lavoro”, ha concluso il ministro. (segue) (Rin)