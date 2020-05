I fatti del giorno - Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fase 2: Pisano, dati app Immuni non finiranno in mano di stranieri - I dati dell'app Immuni, scelta dal governo per il tracciamento del coronavirus, non finiranno nelle mani di soggetti stranieri. Lo ha garantito il ministro per l'innovazione tecnologica, Paola Pisano, nel corso del Question time al Senato. "Non sussistono, neppure in astratto, possibilità che i dati raccolti possano entrare in possesso di soggetti stranieri, che siano pubblici o privati - ha spiegato Pisano -. L'applicazione è conforme alla normativa sulla privacy italiana ed europea. L'Italia sta partecipando a diversi incontri in Europa per stabilire uno standard comune intraeuropeo per il Contact tracing digitale". (segue) (Rin)