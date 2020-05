I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fase 2: Spadafora, riapertura centri sportivi il 25 maggio - Il governo punta a riaprire i centri sportivi entro il 25 maggio. Lo ha annunciato il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora nel corso di un’informativa al Senato. “Proporrò di aprire i centri sportivi al massimo entro il 25 maggio e abbiamo avviato un protocollo al Comitato tecnico-scientifico - ha spiegato -. Dobbiamo fare in modo che tutte le strutture abbiano la possibilità di riaprire e far sì che il protocollo sia adattabile. Metteremo a disposizione delle risorse per attuare i protocolli". (Rin)