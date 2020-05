© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: coronavirus, città di Jilin rafforza misure di controllo a causa nuovi contagi - La città di Jilin, nel nord-est della Cina, rafforzerà le misure di sicurezza e controllo contro la pandemia di coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati sei nuovi casi nella città che potrebbero essere collegati a un caso paziente della città di Shulan, dove in precedenza era stato segnalato un focolaio di contagi. Le autortà cittadine hanno precisato che le misure di controllo saranno in linea con lo standard ad alto rischio. Il distretto cittadino di Fengman è in particolare una zona a medio rischio, mentre quello di Shulan rimane ad alto rischio. Stando ai dati aggiornati a ieri, la provincia di Jilin ha riportato un totale di 114 casi confermati trasmessi localmente, tra cui un decesso e 92 pazienti dimessi dagli ospedali dopo la guarigione. Un totale di 367 contatti stretti dei casi confermati nella provincia sono ora sotto osservazione medica. (segue) (Res)