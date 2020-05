© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thailandia: nessun nuovo caso di contagio per la prima volta dal 9 marzo - Per la prima volta dallo scorso 9 marzo, in Thailandia non sono stati registrati nuovi casi di contagio da coronavirus. Lo ha fatto sapere il portavoce del Centro per la gestione della situazione Covid-19, Taweesin Wisanuyothin, sottolineando tuttavia come il governo di Bangkok continui a invitare i cittadini a indossare mascherine, a mantenere alti standard di igiene personale e a rispettare le norme sul distanziamento sociale. A partire dallo scorso gennaio in Thailandia sono stati registrati 3.017 casi di contagio e 56 decessi per Covid-19. Sono invece 2.844 i pazienti guariti dalla malattia. La capitale Bangkok e le province circostanti sono ancora considerate aree a rischio così come il sud del paese, dove nelle ultime settimane si è verificata una recrudescenza di contagi. (segue) (Res)