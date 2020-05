Germania: governo, controlli ai confini attenuati dal 16 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripristinati a metà di marzo scorso nel quadro delle misure di contrasto alla pandemia di coronavirus, i controlli alle frontiere della Germania con Francia, Lussemburgo, Svizzera, Austria e Danimarca verranno gradualmente attenuati dal 16 maggio prossimo, a condizione che il numero di nuovi contagi in questi paesi non aumenti. È quanto deciso oggi dal governo federale, come dichiarato dal ministro dell'Interno Horst Seehofer. Second quanto riferisce l'emittente televisiva “N-tv”, i controlli ai confini tedeschi non saranno del tutto aboliti fino al 15 giugno prossimo. Nei giorni scorsi, il Seehofer aveva discusso con i ministri dell'Interno dei paesi confinanti con la Germania e con i capi di governo dei Laender di come attuare il graduale ritorno alla normale sorveglianza delle frontiere in una fascia di 30 chilometri dalla linea di confine. Durante i colloqui, era stato già deciso che le verifiche alla frontiera tra Germania e Austria sarebbero state attenuate dal 15 maggio prossimo, effettuando esclusivamente controlli a campione. Dalla reintroduzione delle verifiche ai confini, possono entrare in Germania soltanto quanti siano in grado di fornire un “valido motivo”, come i residenti in via permanente, pendolari, il personale medico e sanitario, i trasportatori e i cittadini dell'Ue che intendono attraversare il paese per raggiungere il proprio Stato. La decisione assunta oggi dal governo federale dispone, inoltre, la riapertura di tutti i valichi di frontiera in Germania. Finora, infatti, era stato possibile attraversare soltanto alcuni passaggi. A ogni modo, rimane in vigore fino ad almeno il 14 giugno l'avviso di viaggio con cui il ministero degli Esteri tedesco sconsiglia di lasciare il paese. In particolare, il dicastero avverte di non recarsi all'estero per le vacanze estive perché il rientro in Germania potrebbe essere complicato dalle misure per il contenimento del coronavirus attuate dal paese e da altri Stati. (Geb)