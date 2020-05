Silvia Romano: Palazzotto (Leu), costretta ad incassare insulti anche dai banchi della Camera, che vergogna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Erasmo Palazzotto, deputato di Liberi e uguali e presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni afferma: "Neo terrorista. Così è stata definita dal leghista Pagano. Dopo 18 mesi di prigionia, non bastano gli insulti sui social. Silvia Romano", continua il parlamentare in una nota, "è costretta a incassarli anche dai banchi della Camera. E con lei la comunità musulmana. Come se fossero tutti terroristi. Che vergogna".(Com)