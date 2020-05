Acqua pubblica: Russo (Gruppo Cap), bilancio 2019 è più bello della storia, 107 mln di investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il bilancio del 2019, che è stato approvato dal cda e dal comitato d'indirizzo, e che verrà portato in assemblea tra una settimana, è un bilancio bellissimo, forse il più bel bilancio della storia di Cap". Lo ha dichiarato in videoconferenza il presidente del Gruppo Cap Alessandro Russo. "Abbiamo sempre lavorato - ha aggiunto - per abbattere i costi operativi concentrando i nostri soldi sugli investimenti. Dal 2013, anno antecedente alla nascita dell'attuale Cap, in cui le partecipate sommavano 39 milioni di euro di investimenti, abbiamo innescato un trend crescente che ci ha portato l'anno scorso a raggiungere i 90 milioni, e oggi per la prima volta presentiamo 107 milioni di investimenti, sfondando la soglia dei 100 milioni: per me e l'azienda è motivo di grande orgoglio, per me è questo l'elemento più importante del bilancio". "Noi presenteremo ai nostri soci un piano industriale che prevederà 100 milioni di investimenti in più nei prossimi cinque anni in cui andremo a cercare di colmare il gap degli investimenti che non faremo nel 2020. Oltre all'anticipazione di tutte le sfide legate all'economia circolare, che avevamo spalmato su un tempo più lungo, mettendo in campo 50 milioni di euro di nuovi investimenti nel settore, per un nuovo modello di fare impresa", ha concluso Russo.(Rem)