Estonia: conclusi contratti per costruire barriera al confine con la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità estoni hanno concluso il contratto per la prima fase della costruzione del confine tra Estonia e Russia. Secondo quanto riferisce il portale d'informazione "Eer", i lavori sono stati affidati alle società di costruzioni estoni Merko Ehitus e Grk Infra AS, una divisione del gruppo internazionale Grk Infra Oy. Secondo quanto pianificato, le due società dovranno eseguire la costruzione di una sezione di confine di oltre 23 chilometri di lunghezza. I lavori si svolgeranno in tre anni, per un costo di 20 milioni di euro. La sezione di confine si estenderà dall'incrocio dei confini tra Lettonia, Russia ed Estonia fino al villaggio di Tserebi. "Pilastri con telecamere, strade per pattuglie, barriere, elettricità, vie d'accesso su questo tratto. In altre parole, l'intera infrastruttura di frontiera dovrebbe essere pronta prima dell'installazione dell'attrezzatura", ha affermato Egert Belichev, direttore dell'ufficio estone di gestione integrata delle frontiere, in merito al contenuto del lavoro nella prima fase. Nell'agosto 2019, il governo di Tallin ha annunciato l'intenzione di stanziare 130 milioni di euro per tutti i lavori da svolgere al confine con la Russia, che si prevede saranno completati entro il 2027.(Sts)