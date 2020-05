Francia: Amazon prolunga la chiusura dei suoi magazzini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Amazon, gruppo statunitense specializzato nella vendita di prodotti su Internet, non dovrebbe riaprire i suoi magazzini in Francia prima del 19 maggio. Lo rende noto il gruppo, che tiene bloccati i suoi stabilimenti ormai da un mese a causa di una sentenza della giustizia francese, che ha imposto all'azienda di limitare le attività a causa dell'emergenza coronavirus. Amazon ha preferito chiudere continuando la sua attività appoggiandosi ai magazzini presenti nei paesi confinanti. Inizialmente la società aveva previsto di riaprire i suoi stabilimenti il 14 maggio. Il prolungamento della chiusura verrà proposto oggi in occasione del Comitato sociale ed economico (Cse) dell'azienda. "I nostri centri di distribuzione sono sicuri", ha fatto sapere il gruppo. (Frp)