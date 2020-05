© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente della Camera, Roberto Fico, "le parole d'odio rivolte a Silvia Romano nell'Aula della Camera sono violente e inaccettabili. Montecitorio - continua la terza carica dello Stato su Twitter - è il luogo del dibattito e del confronto, anche acceso, non la sede per formulare insulti a una giovane che viene da diciotto mesi di inferno". (Rin)