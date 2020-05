Fase 2: Meloni, insostenibili linee guida Inail-Iss

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad avviso del presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, "sono insostenibili le linee guida elaborate dall'Inail con l'Istituto superiore di sanità, e approvate dal Comitato tecnico-scientifico, per la riapertura di bar, ristoranti e stabilimenti balneari. Regole assurde - continua la parlamentare in una nota - che rischiano di dare il colpo di grazia a centinaia di migliaia di imprese già allo stremo e che stanno facendo di tutto per sopravvivere. Il governo chiede a queste aziende adempimenti eccezionali, ma lascia passare mesi per gli aiuti più basilari e non ha ancora emanato le norme per accedere al credito di imposta per la sanificazione". Meloni conclude sostenendo che "Conte, le sue task force e il suo esercito di esperti stanno letteralmente uccidendo interi settori della nostra economia".(Com)