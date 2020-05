Decreto Liquidità: Lega, stop rischio penale imprenditori in caso di contagio personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega ha presentato un emendamento al decreto Liquidità per eliminare la responsabilità civile e penale a carico del datore di lavoro in caso di contagio del personale. Lo dichiarano, in una nota, i deputati della Lega della commissione Lavoro. "E' assurdo che le imprese siano ritenute responsabili in caso di contagio dei dipendenti. Dopo due mesi di chiusura forzata scaricare sulle aziende una simile responsabilità significa non aver capito nulla. La Lega - prosegue la nota - ha presentato un emendamento al Dl liquidità volto a eliminare la responsabilità civile e penale a carico del datore di lavoro, salvo che sia dimostrato che l'infezione derivi dall'inadempimento del datore di lavoro stesso al rispetto degli obblighi di sicurezza. Il governo dimostri, almeno questa volta, di avere buon senso e faccia chiarezza in modo definitivo, senza ricorrere a dichiarazioni, ma mettendo nero su bianco gli impegni presi".(Com)