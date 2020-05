Droga: al posto di blocco gettano cocaina dal finestrino e scappano, due arrestati a Novate Milanese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scappano da un posto di blocco, gettando la droga nel finestrino. È successo questa notte, intorno all’1, a Novate Milanese. Due giovani italiani, un 29enne pregiudicato residente a Cormano e un 27enne di Milano incensurato, viaggiavano a bordo di una Fiat Panda a noleggio su via Vittorio Veneto, quando sono stati fermati per un controllo dai carabinieri di Novate. Alla vista dei militari, i giovani hanno gettato un involucro dal finestrino del lato passeggero e sono scappati. Nella fuga hanno urtato contro un palo della luce in via Bovisasca, dove sono stati raggiunti e bloccati dai carabinieri, che sono riusciti a recuperare l’involucro gettato dall’auto: all’interno c’erano quattro grammi di cocaina suddivisi in quattro dosi. I due sono stati arrestati per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. (Rem)