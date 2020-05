Acqua pubblica: Falcone (Gruppo Cap), robustezza dell'azienda permette di far fronte a difficoltà future

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una robustezza aziendale che permette di affrontare il futuro in maniera seria e tranquilla nonostante le difficoltà. Questo il pensiero espresso da Michele Falcone, direttore generale del Gruppo Cap, durante la videoconferenza di presentazione dei risultati 2019. "Cap si dimostra un'azienda patrimonializzata, con un attivo che ha superato il miliardo e 200 milioni di euro, di cui la parte fissa è oltre 900 milioni", ha affermato Falcolne. "Questa grande capacità patrimoniale che abbiamo, che era il fine per cui era stata creata Cap, cioè avere una società estremamente robusta, è stata possibile anche grazie alla scelta dei Comuni di non distribuire utili, ma di reinvestirli sul territorio. La robustezza dell'azienda permette di affrontare il futuro in maniera seria e abbastanza tranquilla, facendo fronte anche alle difficoltà delle famiglie", ha concluso il direttore generale. (Rem)