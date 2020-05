Silvia Romano: Salvini, lasciamo stare Silvia, il nemico è l’Islam fanatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il problema non è Silvia Romano: il nemico è l’Islam fanatico. Così su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini, interviene nuovamente sulla questione della liberazione della cooperante italiana, Silvia Romano, liberata dopo un anno e mezzo di prigionia fra Kenya e Somalia. "Il problema non è Silvia Romano, una ragazza mandata allo sbaraglio, usata dai terroristi per ottenere soldi e armi, esibita velata alle telecamere di tutto il mondo da un governo incapace di gestire l’emergenza, prima sanitaria, oggi economica e sociale", scrive Salvini. "Lasciamo stare Silvia, cui auguro vita lunga e felice, e guardiamo al vero nemico, al vero pericolo per i nostri figli, per l’Italia, per il mondo, per la Libertà: l’Islam fanatico, integralista, violento, assassino", continua il leader della Lega. "Nessuno spazio, nessuna tolleranza, nessuna pubblicità o sostegno a questi delinquenti che nel nome del loro Dio portano morte, buio e paura in tutto il mondo. Mai più cedimenti ai terroristi, mai più riscatti, mai più silenzi. Viva la Libertà. Sempre", conclude. (Rin)