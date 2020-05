Russia: incendi negli ospedali, sospeso l’impiego dei ventilatori artificiali Aventa-M

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vendita e l'impiego sul territorio della Federazione Russa di apparecchi per la ventilazione artificiale del marchio Aventa-M è stata temporaneamente sospesa. È quanto si legge nell'ordinanza del Servizio federale di supervisione dell'assistenza sanitaria Roszdravnadzor. Nei giorni scorsi le apparecchiature di questo marchio sono state identificate come la possibile causa degli incendi in due ospedali del paese, a Mosca e San Pietroburgo, che hanno causato la morte di sei persone. Il divieto riguarda il lotto prodotto a partire dal 4 gennaio 2020 da Uralskij Priborostroitelnyj Zavod. Ieri nell'unita di rianimazione dell'ospedale San Giorgio di San Pietroburgo è divampato un incendio che ha provocato la morte di cinque persone. Secondo le autorità competenti, la causa dell'incidente potrebbe essere il surriscaldamento di uno degli apparati di ventilazione polmonare artificiale. Roszdravnadzor ha annunciato che avrebbe effettuato controlli della qualità e della sicurezza dei dispositivi di ventilazione installati negli ospedali di San Pietroburgo e Mosca. (segue) (Rum)