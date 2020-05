Russia: incendi negli ospedali, sospeso l’impiego dei ventilatori artificiali Aventa-M (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ospedale clinico Spasokukotskij a Mosca la sera del 9 maggio si era già verificato un incidente analogo a quello di San Pietroburgo che ha provocato una vittima. Ieri la portavoce dell’Agenzia federale per la gestione delle emergenze (Fema), Janet Montesi, ha detto che le autorità degli Usa prenderanno una decisione sull'impiego dei dispositivi di ventilazione meccanica Aventa-M forniti dalla Russia solo dopo che saranno chiarite le cause degli incendi avvenuti negli ospedali. Montesi, infatti, ha spiegato che i dispositivi inviati dalla Russia negli Stati Uniti sono il medesimo modello che avrebbe provocato gli incendi. Tali dispositivi non sono mai stati utilizzati negli Stati Uniti, ma sono stati stipati come fondo di riserva in caso di peggioramento della situazione a New York e nel New Jersey. (Rum)