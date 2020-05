Imprese: Fase 2 in Mbda Italia, puntando sempre sulla sicurezza e la salute dei dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mbda Italia, azienda del settore aerospaziale, ha continuato a operare durante la fase più dura dell’emergenza provocata dal Covid-19, grazie al rispetto del protocollo sanitario sottoscritto con i sindacati a marzo e allo smart working. Ora, con l’avvio della Fase 2, Mbda – presente a Roma, Fusaro (Na) e La Spezia– prevede un lento e graduale aumento delle presenze all’interno dei propri siti, con la stessa attenzione alla sicurezza e salute dei suo circa 1.400 lavoratori. L’azienda ha quindi messo in campo una serie di iniziative fra cui la consegna di kit contenenti i dispositivi individuali di protezione (mascherine e, ove necessario, guanti e occhiali protettivi) all’ingresso, così come la rilevazione della temperatura, che non deve superare il 37.5 gradi, condizione necessaria per poter entrare in sede. Mbda, inoltre, sta proseguendo le attività di igienizzazione e sanificazione programmate e sono stati definiti dei percorsi ad hoc che includono anche l’indicazione del senso di marcia negli ambienti e il corretto utilizzo degli ascensori per gestire in piena sicurezza il transito del personale a garanzia del necessario distanziamento sociale, con particolare attenzione alle aree comuni e a quelle di ristoro. (segue) (Res)