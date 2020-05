Imprese: Fase 2 in Mbda Italia, puntando sempre sulla sicurezza e la salute dei dipendenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ovviamente lo smart working resta uno strumento fondamentale e che Mbda è in grado di effettuare al meglio grazie alle infrastrutture informatiche aziendali che garantiscono una gestione lavorativa a distanza con i più moderni sistemi a disposizione. Peraltro lo smart working è stato attivato in totale sicurezza dal punto di vista informatico visto che ogni sistema Ict dell’azienda è stato scelto sulla base della cyber resilienza e della sicurezza più elevate, proprio per la natura stessa dei prodotti che vengono realizzati in azienda. In questa seconda fase lo smart working continuerà, ove possibile, a essere applicato in particolare per gestire il graduale incremento dei lavoratori nei siti quale strumento utile per diluire le presenze e consentire il mantenimento del distanziamento sociale. Mbda ha inoltre sottoscritto per i propri dipendenti una polizza assicurativa per una copertura sanitaria, che va ad integrare l’assistenza sanitaria pubblica, in caso di contagio da Covid-19 e fin dai primi momenti ha messo in campo progetti di comunicazione trasparenti e puntuali volti ad aggiornare costantemente tutti i dipendenti sulle iniziative messe in atto in risposta all’emergenza. Infine l’azienda ha messo in atto iniziative di solidarietà a supporto delle istituzioni dei territori in cui è presente, mentre continuano ad operare regolarmente i comitati di crisi nazionale e di sito costituiti sin dall’inizio dell’emergenza. (segue) (Res)