Imprese: Fase 2 in Mbda Italia, puntando sempre sulla sicurezza e la salute dei dipendenti (3)

- Come dichiarato dall’amministratore delegato di Mbda Italia, Pasquale Di Bartolomeo, la forza dell’azienda sono i suoi dipendenti, quelle che lui definisce “le persone di Mbda”. A loro, Di Bartolomeo, ha rivolto il suo “personale ringraziamento per aver consentito la continuità del business e per aver mostrato di concepire anche questa sfida come un’opportunità”. Tutti, sia dalla sede aziendale che dalla propria abitazione, “hanno continuato a lavorare in una situazione emergenziale mai vissuta prima, con grande flessibilità, impegno e dedizione. Siamo pronti ad accogliere le nostre lavoratrici e i nostri lavoratori nel graduale rientro in ufficio con tutte le necessarie tutele per la salute e la sicurezza”, ha concluso Di Bartolomeo. (Res)