Tunisia: premier Fakhfakh, “obiettivo riapertura totale entro il 14 giugno”

- L’obiettivo del governo della Tunisia è quello di arrivare a una totale riapertura del paese dopo la pandemia di coronavirus entro il prossimo 14 giugno, ma il paese necessità di almeno 5 miliardi di dollari di aiuti internazionali. Lo ha detto il capo del governo Elyes Fakhfakh in un'intervista all’emittente “France24”. "Siamo lieti che negli ultimi giorni i guariti abbiano superato il 70 per cento dei contagi e che non vi stiano stati altri casi di coronavirus, ma rimaniamo ancora vigili perché vediamo che in altri paesi c’è stato un rimbalzo (dei contagi)", ha detto il premier. Fakhfakh ha sottolineato l’approccio “graduale” che la Tunisia ha adottato nella riapertura “mirata” di negozi e attività, definendo “buona” la curva di diffusione del Sars-CoV-2 nel suo paese. Il primo ministro non ha negato che all'inizio di ogni fase vi sia sempre un periodo di incertezza. "Nei primi tre giorni della scorsa settimana c’è voluto del tempo per capire le nuove misure", ha detto Fakhfakh. "Esiste un contratto di fiducia tra le autorità pubbliche, la società civile e il popolo tunisino grazie al quale siamo riusciti finora a controllare questa pandemia", ha dichiarato il premier. L'obiettivo del suo governo è arrivare a una ripresa totale del paese entro 14 giugno. Una data, quest’ultima, che potrebbe essere anticipata o addirittura posticipata a seconda della situazione epidemiologica. “Abbiamo delineato tre fasi per la riapertura progressiva e mirata, siamo ancora nel mezzo del primo stadio. Se la situazione migliora, potremmo accelerare, altrimenti non esiteremo a tornare alla serrata totale", ha detto ancora Fakhfakh. (segue) (Tut)