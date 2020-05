Tunisia: premier Fakhfakh, “obiettivo riapertura totale entro il 14 giugno” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l’economia, il capo del governo ha spiegato che il paese si trovava in una situazione difficile già prima della crisi del coronavirus, sottolineando che durante questo periodo il contesto economico è “peggiorato” come in tutto il mondo. L’esecutivo sta cercando delle soluzioni, ma non dipende solo dalla Tunisia. “Siamo un paese aperto che esporta e che ha molti partner soprattutto in Europa. La situazione in Europa sta incidendo sulle nostre esportazioni”, ha detto Fakhfakh. Le previsioni di una storica recessione di oltre il 4 per cento potrebbero essere anche peggiori, a seconda della situazione economica globale. Secondo il titolare dell’esecutivo, la Tunisia necessità di almeno il “doppio” dei 2,5 miliardi di dollari di aiuti internazionali previsti quest’anno. "Ci stiamo preparando per un riavvio dell'economia e di tutte le attività, abbiamo un piano di bilancio aggiornato, stiamo valutando le fonti di finanziamento, sia internamente che scala internazionale”, ha detto il premier. Quanto alla politica interna, Fakhfakh ha respinto le critiche al suo governo e le dispute tra i membri della coalizione, sottolineando che in questo momento va data priorità alla crisi sanitaria e al ripristino dell'economia. (Tut)