Imprese: Fideuram, al 31 marzo utile netto pari a 222 milioni di euro

- Il consiglio di amministrazione di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, presieduto da Paolo Molesini, ha approvato il resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2020. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa. Nel primo trimestre dell’anno l’attività commerciale del Gruppo Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking ha registrato 2,7 miliardi di euro di raccolta netta, registrando una crescita del 163 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019 nonostante il significativo deterioramento del contesto di mercato a partire dalla seconda metà del trimestre. L’analisi per aggregati, prosegue la nota, mostra che la raccolta si è “interamente concentrata sulla componente di risparmio amministrato, pari a 3,3 miliardi, riflettendo un orientamento decisamente più conservativo dei flussi di risparmio a fronte di una raccolta netta di risparmio gestito che ha registrato un deflusso, ancorché contenuto di 0,6 miliardi. Alla fine di marzo le masse amministrate erano pari a 223 miliardi di euro, con una flessione di otto punti percentuali rispetto al 31 dicembre 2019, e sostanzialmente in linea rispetto ai 223,7 miliardi registrati al 31 marzo 2019. L’andamento che ha interessato le masse amministrate, prosegue la nota, è attribuibile alla performance di mercato che a fine marzo ha risentito pesantemente della pandemia di Covid-19, incidendo in maniera sfavorevole sui patrimoni: tale effetto è stato mitigato in parte dall’ottimo risultato di raccolta netta conseguito dalle reti di private banker. (segue) (Com)