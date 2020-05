Imprese: Fideuram, al 31 marzo utile netto pari a 222 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’analisi per aggregati evidenzia che la componente di risparmio gestito è risultata pari a 148,8 miliardi di euro, in leggero calo rispetto ai 165,4 miliardi registrati alla fine dell’anno scorso. Al 31 marzo il numero complessivo dei private banker delle reti risultava pari a 5.811, con un portafoglio medio pro-capite che superava i 38 milioni di euro. Per quanto riguarda le commissioni nette, si sono attestate a 427 milioni di euro a seguito dell’esame dei principali aggregati di conto economico, con un aumento di due milioni di euro rispetto al saldo registrato nel primo trimestre dell’anno scorso. Le commissioni nette ricorrenti, che costituiscono oltre il 93 per cento del margine commissionale, si sono attestate a 399 milioni di euro con un incremento di cinque milioni dovuto alle masse medie di risparmio gestito, che nonostante la forte correzione dei mercati a marzo sono risultate superiori a quelle del primo trimestre 2019. In aumento anche il margine di interesse che si è attestato a 48 milioni di euro con un incremento del 12 per cento rispetto al primo trimestre dello scorso anno dovuto principalmente alla crescita dei volumi medi investiti, in particolare sui depositi di tesoreria. Hanno registrato invece un calo i costi operativi netti, che con una flessione di tre punti percentuali rispetto al primo trimestre 2019 si sono attestati a 141 milioni di euro: l’analisi di dettaglio ha evidenziato un calo importante delle spese per il personale, pari a 78 milioni di euro con un decremento dell’11 per cento. (segue) (Com)