Imprese: Fideuram, al 31 marzo utile netto pari a 222 milioni di euro (3)

- L’utile netto consolidato è risultato pari 222 milioni di euro, con una contrazione del tre per cento rispetto al primo trimestre del 2019. Per quanto riguarda i coefficienti patrimoniali di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, si sono posizionati “molto al di sopra dei livelli minimi richiesti dalla normativa: in particolare, al 31 marzo 2020 il common equity tier 1 ratio consolidato è salito al 27,5 per cento con una forte crescita rispetto al 19,2 per cento di fine dicembre 2019, per effetto dell’aumento dei fondi propri conseguente alla decisione di destinare a riserva l’utile d’esercizio realizzato da Fideuram nel 2019”. “I risultati del primo trimestre 2020 sottolineano come il nostro modello di servizio sia valido e capace di affrontare ogni condizione di mercato, comprese quelle meno favorevoli: lo dimostrano l’utile netto a 222 milioni, la raccolta netta di 2,7 miliardi ed una solidità patrimoniale ben al di sopra dei requisiti normativi”, ha commentato l’amministratore delegato e direttore generale di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, Tommaso Corcos. “La capacità di costruire nel tempo relazioni personali con i clienti, l’uso delle tecnologie sviluppate negli ultimi anni e l’impegno ininterrotto delle nostre persone e degli oltre 5.800 consulenti finanziari e private banker che compongono le nostre reti, hanno permesso di offrire, in modo continuativo, informazioni e supporto alla nostra clientela, assistendola in questi ultimi mesi tanto nella gestione operativa, quanto in quella strategica dei portafogli: anche nei momenti di crisi, proporre soluzioni d’investimento diversificate e coerenti con le necessità dei clienti ed evitare scelte compiute sull’onda dell’emotività sono le linee guida da seguire per non perdere di vista gli obiettivi di una corretta pianificazione finanziaria e patrimoniale”, ha detto. (Com)