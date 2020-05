India: pacchetto di aiuti economici da 244 miliardi di euro, oggi i dettagli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze dell’India, Nirmala Sitharaman, annuncerà oggi i dettagli del pacchetto di misure finanziarie da 20 mila miliardi di rupie (oltre 244 miliardi di euro) per rilanciare l’economia. Lo riferisce il quotidiano “Hindustan Times”. La conferenza stampa è in programma alle 16 ora locale, le 12 in Italia. L’approvazione delle nuove misure è stata anticipata ieri dal primo ministro Narendra modi in occasione del suo quinto discorso alla nazione sull’emergenza coronavirus dal 19 marzo. Il premier ha premesso che quella in corso è “una crisi senza precedenti” per l’umanità e che bisogna “proteggersi e al tempo stesso andare avanti”. “La strada da percorrere è far sì che il paese diventi autosufficiente”, ha dichiarato il leader, argomentando che quando è iniziata la crisi in India non si producevano dispositivi di protezione individuale ed erano disponibili solo poche mascherine N95 mentre oggi si producono ogni giorno 200 mila di quei dispositivi e 200 mila di quelle mascherine. Modi ha precisato che autosufficienza non vuol dire egocentrismo e che l’India pensa anche alla cooperazione e al benessere del mondo. Quindi ha indicato i cinque pilastri dell’autosufficienza: l’economia, le infrastrutture, il sistema, la demografia e la domanda. (segue) (Inn)