India: pacchetto di aiuti economici da 244 miliardi di euro, oggi i dettagli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pacchetto di misure (chiamato Atmanirbhar Bharat Abhiyaan) annunciato dal primo ministro equivale a circa il dieci per cento del prodotto interno lordo. Modi ha anticipato che riguarderà diversi settori della società, che “si concentrerà sulla terra, il lavoro, la liquidità e il diritto”, che sosterrà le micro, piccole e medie imprese, il ceto medio e i lavoratori. Il primo ministro, inoltre, ha rivendicato le riforme attuate negli ultimi sei anni e ha annunciato ulteriori riforme per rendere il sistema India autosufficiente. “L’autosufficienza preparerà il paese alla dura competizione nella catena di distribuzione globale”, ha sintetizzato il capo del governo indiano. “Questa crisi ci ha insegnato l’importanza della manifattura locale, del mercato locale e delle catene di distribuzione locali. Tutte le nostre domande durante la crisi sono state soddisfatte localmente. Ora è il momento di diventare promotori dei nostri prodotti locali e di aiutare questi prodotti a diventare globali”, ha proseguito Modi. Infine, il premier ha sottolineato che la sfida in corso è di lunga durata: “Numerosi scienziati ed esperti ci hanno detto che il virus farà parte della nostra vita per molto tempo. Ma è anche importante far sì che la nostra vita non ruoti intorno a questo”, ha affermato, annunciando la prossima fase. Modi ha anticipato che la quarta fase del lockdown sarà completamente diversa, con nuove regole, e sarà annunciata prima del 18 maggio. (Inn)