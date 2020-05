Agricoltura: Bellanova, contratti a termine di 30 giorni per chi ha reddito cittadinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo nel decreto Rilancio “ha previsto che i percettori di reddito di cittadinanza possano stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l’anno 2020”. Lo ha chiarito il ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova nel corso del Question time al Senato.(Rin)