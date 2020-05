Fase 2: Crimi, su lavoratori stagionali raggiunto accordo soddisfacente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui lavoratori stagionali "abbiamo raggiunto un accordo soddisfacente". Lo scrive su Facebook il capo politico del Movimento 5 stelle, Vito Crimi. "Il provvedimento, modificato e migliorato rispetto alla sua precedente versione, mette al centro il lavoro regolare e la tutela dei lavoratori italiani e stranieri, accogliendo dunque le nostre esplicite richieste. Non ci sarà inoltre alcuno sconto, alcun 'condono', penale o amministrativo, per chi ha sfruttato lavoratori stranieri. Lo sfruttamento del lavoro irregolare non è solo un reato particolarmente odioso, ma i soggetti che lo praticano agiscono in regime di concorrenza sleale, in barba a tanti imprenditori onesti", si legge. "Quello che abbiamo avuto all'interno della maggioranza è stato un confronto lungo e serrato, al termine del quale siamo riusciti a determinare alcuni vincoli fondamentali. Due, in particolare: non ci sarà alcuna sanatoria indiscriminata e nessuno rimarrà impunito per reati odiosi come quelli dello sfruttamento e del caporalato", scrive Crimi. (segue) (Rin)