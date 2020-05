Agricoltura: Bellanova, indispensabile piano contro caporalato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piena attuazione del Piano di contrasto al caporalato è “indispensabile”. Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova nel corso del Question time al Senato. “La regolarizzazione dei lavoratori agricoli, dal mio punto di vista, andrebbe proprio a completare il pacchetto di azioni che sono urgenti – ha spiegato -. Per questo motivo, assicuro il massimo impegno del mio ministero nella prosecuzione dei lavori, a partire dal piano dei fabbisogni e dal calendario delle colture sul quale il lavoro è stato già avviato. Allo stesso tempo credo sia utile verificare in tempi rapidi tutte le questioni aperte e anche la disponibilità di soluzioni alloggiative per i lavoratori stagionali che rientrano nei diversi progetti approvati con i fondi europei e nazionali”.(Rin)