Imprese: Italian Sea Group, siglato accordo finanziamento con Unicredit e Deutsche Bank (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono molto orgoglioso di avere due partner importanti come Unicredit e Deutsche Bank, che credono nei nostri piani di sviluppo, nella solidità dell’azienda e nella nostra capacità di guardare concretamente al futuro per cogliere le opportunità che ci offre il mercato: in un contesto difficile come quello attuale abbiamo confermato tutti i programmi di investimento che avevamo pianificato, a conferma della nostra forza e delle caratteristiche che in poco più di un decennio ci hanno reso uno dei maggiori player a livello internazionale nel nostro settore”, ha dichiarato il presidente di Italian Sea Group, Giovanni Costantino. “L’operazione testimonia l’impegno di Unicredit nell’accompagnare le imprese del territorio nella realizzazione dei propri piani di sviluppo: oggi sentiamo ancor di più la responsabilità di continuare a garantire tutto il nostro sostegno all’economia del paese e di rafforzare il nostro intervento a favore delle eccellenze del Made in Italy”, ha commentato Andrea Burchi, regional manager Centro Nord di Unicredit. (Com)