Coronavirus: Sala, bizzarra apertura di Regione Lombardia a test sierologici privati, fate chiarezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala nel quotidiano video messaggio pubblicato sui social torna a chiedere chiarezza sui test sierologici e definisce “bizzarra” l’apertura della Regione Lombardia ai test privati. “Ieri Regione Lombardia dice attraverso il suo assessore al Welfare (Giulio Gallera, ndr) che c’è un’apertura affinché i privati facciano i test. Dicendo però che se li pagano loro, 63 euro a test, e che se ne prendono la responsabilità. È un po’ bizzarro pensando alle parole dello stesso assessore di pochi giorni fa, che leggo per non essere mal interpretato: ‘Invito tutti a non farli, li ritengo inutili’. Se però li fanno i privati, possono essere utili? Chissà”, osserva Sala, che di “bizzarria” ne sottolinea un’altra: “Il sindaco è il responsabile della condizione di salute della popolazione del suo territorio. È bizzarro perché il sindaco di fatto lo è, non avendo nessun potere”. In qualità di responsabile della condizione di salute dei milanesi, Sala dunque torna a chiedere chiarezza sui test sierologici. “Oggi i miei cittadini mi chiedono di fare i test e sono tanti anche i dipendenti del Comune di Milano, che mi scrivono che rientrano al lavoro, se faccio i test. Capite il mio imbarazzo?”, spiega il sindaco di Milano, che rivolge una domanda “insieme al presidente Fontana e al ministro della Salute Speranza: ci fate chiarezza su cosa esattamente pensate di questi test? E in più al ministro chiedo: ma com’è pensabile che se un cittadino italiano è lombardo o veneto ha un trattamento diverso rispetto ai test?”.(Rem)