Regno Unito: economia si contrae del 2 per cento nel primo trimestre del 2020

- L'economia del Regno Unito ha registrato un calo del 2 per cento nel primo trimestre dell'anno, dopo un crollo record delle attività economiche. E' quanto emerge dai dati dall'Ufficio nazionale di statistica, che rivelano chiaramente come il lockdown abbia "prodotto un calo della produzione mai visto prima nel mese di marzo e la più rapida contrazione dell'economia dalla crisi finanziaria del 2008". I tre settori di servizi, produzione e costruzioni, sono stati colpiti dalle conseguenze della pandemia globale. Fabbriche, negozi, ristoranti, alberghi e siti di costruzione hanno chiuso per ordine del governo. L'economista per la società di consulenza Capital Economics Ruth Gregory ha dichiarato che "i dati sul Prodotto interno lordo di marzo hanno mostrato l'economia britannica in caduta libera in due settimane dall'inizio del lockdown. E con le restrizioni in vigore fino a metà maggio e l'allentamento graduale, il mese di aprile sarà ancora peggio". (Rel)